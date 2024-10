A Lamezia Terme il pianista di fama mondiale Andrej Gavrilov

Una carriera artistica sviluppata come un percorso a tappe, permettendogli di essere considerato uno dei più grandi pianisti del mondo. Sarà una presenza di rilievo quella di Andrej Gavrilov, che giovedì 17 ottobre, alle ore 18, si esibirà nel Foyer del Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme, continuando una tradizione ultratrentennale che vede l’associazione AMA Calabria, diretta da Francescantonio Pollice, promuovere la grande musica classica e i suoi artisti di maggiore rilievo internazionale.

«Ancora una volta – dichiara il direttore artistico – con un enorme sforzo organizzativo AMA Calabria è riuscita a inserire nel suo cartellone un pianista di fama mondiale come Andrej Gavrilov, musicista che nel corso degli anni è stato acclamato nei più prestigiosi teatri e collaborando con importanti orchestre, sotto la direzione di rinomati direttori tra i quali Claudio Abbado, Bernard Haitink, Riccardo Muti, Seiji Ozawa ed Evgenij Fëdorovič Svetlanov. Quello del pianista russo, ma di nazionalità tedesca, sarà uno dei concerti più toccanti a cui assisteremo».

Apprezzato per la sua tecnica sopraffina, Andrej Gavrilov riesce a offrire esecuzioni caratterizzate dalla facilità con cui supera le difficoltà virtuosistiche proposte dai brani eseguiti e dalla potenza del suono; tutto unito ad una estrema raffinatezza ed eleganza, elementi che rendono le sue interpretazioni di gran classe. Grazie alla sua tecnica sopraffina evidenzia pianissimi quasi impalpabili, ai quali alterna momenti di incontrastata grandiosità sonora.

Il programma che presenterà a Lamezia Terme è basato su alcuni brani considerati veri capisaldi delle composizioni per pianoforte solista nell’ambito della storia della musica, composte da Johann Sebastian Bach, Modest Petrovič Musorgskij e Sergej Prokofiev, con un approccio innovativo alla musica frutto anche dei suoi studi di filosofia e religione. Interessante sarà l’esecuzione dei dieci “Quadri di una esposizione” di Musorgskij, inframezzati da una “Promenade”, che il pianista riproporrà in cinque variazioni, esponendo le sensazioni provate dal visitatore percorrendo la mostra.

«“Quadri di un’esposizione” di Musorgskij – commenta Andrej Gavrilov – è un capolavoro dalla straordinaria ricchezza metafisica, un autoritratto ideologico che descrive la personalità dell’autore, esprimendo il conscio e l’inconscio. Quest’opera può essere vista come un’enorme tela sulla quale l’autore disegna schizzi musicali riferiti alle proprie esperienze personali».

A completare il programma i “Preludi e fuga” di Bach e la “Sonata per pianoforte n. 8 in Si bemolle maggiore, op. 84” di Prokofiev, composizioni affini alle caratteristiche pianistiche di Gavrilov, ma anche al suo pensiero secondo il quale un esecutore deve conoscere la vita personale di ogni compositore. «Mentre eseguiamo musica – afferma il pianista – cerchiamo di articolare in suoni le informazioni che provengono dalla coscienza e dal subconscio di un compositore. Di conseguenza, più si conoscono tutti i dettagli della vita del compositore, più è probabile che non si perda l’essenza di un’opera».

Sarà possibile assistere al concerto di Andrej Gavrilov con l’abbonamento per l’anno 2024-2025 oppure con l’acquisto del biglietto d’ingresso in vendita prima del concerto