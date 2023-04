A Lamezia Terme la Terza edizione di “Ormeggi – Festival Letterario”

Finalmente, con le date puntellate sull’agenda culturale della città della piana, 8-9-10-11 Giugno 2023, ritorna “Ormeggi – Festival Letterario” giunto alla sua terza edizione e che si terrà anche quest’anno presso il Chiostro-Caffè Letterario di Lamezia Terme.

Sono veramente tante le novità previste in questa nuova edizione che ha visto nelle precedenti, per la presentazione dei loro libri, la presenza tra gli altri, di Sveva Casati Modigliani, Michele Cucuzza, Silvia Camerino, Vincenzo Maisto, Antonio Caprarica.

Quest’anno in coerenza con le finalità del bando tese a valorizzare il patrimonio culturale calabrese e lametino in chiave turistica ma non solo, per la figura di Direttore Artistico è stato investito il giornalista Paolo Giura, da anni autore e conduttore della trasmissione televisiva “La Mappa dei Piaceri” e che nella seconda edizione di “Ormeggi” è stato già responsabile dell’ufficio stampa.

Giura sarà coadiuvato da una commissione letteraria di esperti nel settore culturale a loro volta artefici di altre manifestazioni di ottimo livello e che avranno l’onere-onore di scegliere alcuni dei libri e alcuni degli autori di questa terza edizione. La commissione è formata da Daniela Grandinetti, Antonio Chieffallo e Pasquale Allegro.

Ma le novità non si fermano qui. Durante le giornate del festival si terrà una “Fiera del Libro” che vedrà protagoniste case editrici, locali, regionali e nazionali, che proporranno le loro uscite editoriali tramite appositi stand allestiti all’interno del Chiostro.

“Open Space” associazione di promozione sociale che ha realizzato il progetto, co-finanziato dalla Regione Calabria, con fondi PAC Calabria 2014-2020 nell’ambito del bando “Attività Culturali 2021” realizzerà anche alcune presentazioni delle attività collaterali della stessa associazione che riguardano la promozione turistica e l’inclusione sociale (Impressioni mobili ed R-Edu-rete educativa).

All’esterno del Chiostro sarà posizionato un video gigante dove saranno trasmessi tutti gli eventi e gli incontri saranno tradotti nel linguaggio LIS dedicato ai non udenti.

Sui nomi degli scrittori e sui libri che saranno presentati, il Direttore Artistico non ha voluto anticipare nulla “abbiamo la scaletta già pronta con personaggi interessantissimi, alcuni conosciuti dal grande pubblico ma non vogliamo “spoilerare” nulla – ha dichiarato Giura – vi dico soltanto che ci occuperemo di promozione turistica ma non solo sempre in linea con la commistione di linguaggi tra di loro apparentemente diversi, funzione primaria con cui è nata “Ormeggi”. Nel contesto del Festival, questo si, lo possiamo anticipare, presenteremo il gioco da tavola “Lameziopoli” ed effettueremo la premiazione del concorso di progettazione sociale e culturale bandito dallo Studio Esposito & Partners, una novità assoluta. Per il resto vi rimando ai prossimi comunicati stampa ed alla presentazione ufficiale di “Ormeggi” che avverrà a fine maggio”.

Ormeggi – Festival Letterario, ha avuto in questa terza edizione ancora una volta la collaborazione fattiva dell’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme.