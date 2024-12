A Lamezia Terme l’irresistibile comicità di Teo Teocoli

La leggerezza del cabaret capace di far divertire e ridere tanto da lasciare quasi senza respiro. Teo Teocoli è lo showman per eccellenza. Il burlone per lavoro che ha portato su un nuovo livello la comicità in Italia, giovedì 26 dicembre, alle ore 21, al Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme, con il suo spettacolo “Tutto Teo”, inserito nel cartellone della 47^ edizione del festival MusicAMA Calabria, rappresenterà un’ottima occasione per godere del brioso one man show dal vivo

Riuscire a suscitare una sana risata è l’arte praticata da Teocoli nella sua lunga e brillante carriera, lastricata di successi che lo hanno proiettato nel firmamento dei comici più amati e riconoscibili dal grande pubblico. “Tutto Teo” racchiude aneddoti divertenti dei suoi anni lavorativi, ancora sconosciuti al grande pubblico. Ogni dettaglio sarà arricchito dalla sua verve travolgente e ironica con la quale ancora oggi riesce a coinvolgere gli spettatori, facendoli sentire parte attiva dello spettacolo.

“Tutto Teo” sarà uno spettacolo vivace, in cui l’eclettico Teo Teocoli farà rivivere quei personaggi diventati iconici, che ha inventato e che ancora oggi influenzano il nostro vivere quotidiano Tra questi vanno ricordati il giornalista sportivo napoletano Felice Caccamo, divenuto uno dei pilastri di “Mai dire gol” e anche Abelardo Norchis, il divertente cantante spagnolo nato dall’immaginazione instancabile del mattatore milanese.

“Tutto Teo” con le sue numerose repliche ha conquistato con successo l’Italia intera, portando in scena l’essenza più pura del cabaret e con Teocoli che mostra quanto sia stato importante anche il suo passato di cantante, iniziato come cantante de “I Quelli”, la futura “Premiata Forneria Marconi”. È lui il protagonista assoluto, che presta la sua voce ad alcuni siparietti che hanno fatto la storia della sua carriera.

Del suo repertorio fanno parte anche le imitazioni, divenute il cavallo di battaglia del comico, nato da genitori reggini. Cesare Maldini, Adriano Celentano, Ray Charles, sono solo alcune delle imitazioni più riuscite che il mattatore, tra un vivace racconto e l’altro, riesce ad incastrare perfettamente nel suo spettacolo. Instancabile e genuino, Teo Teocoli sul palcoscenico porterà tutta la sua esperienza televisiva, mettendo in evidenza quanto il piccolo schermo sia cambiato dagli anni Ottanta ad oggi.

Ha lasciato il segno con le sue partecipazioni a “Drive In”, al “Festival di Sanremo” e a “Che tempo che fa”, solo per citarne alcuni. Un mondo in continuo mutamento, quello della televisione, dove cambiano i modi, i contenuti, ma i personaggi e le imitazioni, che ne hanno fatto la storia, rimangono nei cuori degli spettatori, sempre lieti di poter rivivere momenti legati a piacevoli ricordi del passato.

Elemento importante del cabaret è l’improvvisazione, in questo Teocoli è un maestro. “Tutto Teo” è imprevedibile, mantiene la risata per tutta la durata dello spettacolo. Inoltre, l’abilità di sorprendere del protagonista fa sì che uno show non sia mai completamente uguale a quello precedente. Partecipare a questo evento sarà il modo migliore per vivere, nel giorno di Santo Stefano, un’esperienza unica al cospetto di un’icona della comicità italiana.