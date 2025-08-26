“A me mi piace” in calabrese, il duetto tra Francesco Giannini e Alfa conquista il pubblico  

È Francesco Giannini il primo artista e cantautore calabrese ad aver unito la musica Pop al dialetto calabrese, arrivando alla Roccella summer arena con un featuring del brano “A me mi piace” in calabrese voluto proprio dal cantante Alfa.

Sta facendo il giro del web e delle playlist italiane la sorprendente versione calabrese del brano “A me mi piace”, interpretata da Francesco Giannini in collaborazione con Alfa (Autore del brano), uno degli artisti pop più seguiti del momento. Il duetto, nato sul palco della Roccella Summer Arena durante il concerto dello stesso Alfa del 20 agosto, sta riscuotendo un successo clamoroso sia online che tra i fan della musica popolare e contemporanea.

L’incontro tra i due artisti ha dato vita a una versione inedita e travolgente del brano, in cui le sonorità moderne di Alfa si fondono con i ritmi e la lingua della tradizione calabrese, grazie alla voce e agli arrangiamenti di Giannini,creando un ponte autentico tra due mondi musicali.

Il video dell’esibizione ha superato in poche ore centinaia di migliaia di visualizzazioni su TikTok, Instagram e YouTube, diventando virale e raccogliendo commenti entusiasti da tutta Italia. L’hashtag #AMeMiPiaceCalabrese è già tra i più utilizzati della settimana.