A Montauro il primo appuntamento del 2023 con il Laboratorio musicale “Giochiamo con la Musica”

Il laboratorio musicale “Giochiamo con la Musica” è un’occasione imperdibile per tutti i bambini e i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 15 anni appassionati di musica. Organizzato dall’associazione “La Radice Sociale”, questo evento si terrà il 18 e il 19 marzo presso Palazzo Zizzi a Montauro. Il laboratorio sarà tenuto dalla docente Antonella Russo, laureata in canto lirico e in didattica della musica e dello strumento musicale.

Grazie alla sua esperienza e alla sua passione per la musica, Antonella Russo guiderà i partecipanti alla scoperta della musica e alla comprensione delle basi della teoria musicale. Inoltre, grazie alle sue competenze, la docente si concentrerà sull’insegnamento delle basi della tecnica vocale, del canto e dello strumento musicale scelto dai partecipanti.

Il laboratorio musicale si dividerà in diverse sessioni, durante le quali i partecipanti potranno esplorare gli strumenti musicali e divertirsi con attività musicali interattive. Grazie a queste attività, i partecipanti potranno sviluppare le proprie abilità musicali, socializzare con gli altri partecipanti e imparare a suonare uno strumento.

L’associazione “La Radice Sociale” si dedica alla promozione della cultura e della musica nel territorio, offrendo corsi di musica per bambini e adulti, concerti e spettacoli musicali. Grazie alla sua passione per la musica e alla sua lunga esperienza nel campo dell’insegnamento, l’associazione si propone di diffondere la conoscenza della musica e di far emergere il talento musicale dei giovani partecipanti.

Partecipare al laboratorio “Giochiamo con la Musica” rappresenta un’opportunità unica per i bambini e i ragazzi di scoprire la loro passione per la musica, di sviluppare le loro abilità musicali e di socializzare con gli altri partecipanti. Inoltre, il laboratorio offrirà l’opportunità di conoscere la docente Antonella Russo e di beneficiare della sua guida esperta nel mondo della musica.

In conclusione, il primo appuntamento dell’anno del laboratorio musicale e per l’apprendimento “Giochiamo con la Musica” rappresenta un evento imperdibile per tutti i bambini e i ragazzi che amano la musica e desiderano avvicinarsi al mondo della musica in modo divertente e interattivo. Grazie all’organizzazione dell’associazione “La Radice Sociale” e alla guida esperta della docente Antonella Russo, i partecipanti avranno l’opportunità di sviluppare le proprie abilità musicali e di imparare a suonare uno strumento in un ambiente accogliente e stimolante.