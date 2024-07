A Montauro la Notte Azzurra tra moda e buona cucina

Fervono i preparativi per “La Notte Azzurra” di Montauro. Giunto alla quarta edizione il “festival del pescato dello Jonio”, quest’anno, triplica le serate. Dal 2 al 4 agosto il lungomare di Montauro ospiterà stand gastronomici, prodotti tipi ed eventi che serviranno a promuovere le eccellenze ittiche calabresi.

Non solo il pesce azzurro, ma anche pesce spada, sgombri e i pesci pettine conosciuto tra i calabresi con il nomignolo di “surici” saranno protagonisti delle notti dedicate alla cucina tipica locale.

Tra alici arriganate, pesce spada alla ghiotta, fritture di surici e sgombro cucinato in tutti modi, ci si potrà divertire con una serie di eventi musicali e spettacoli, che accompagneranno turisti e visitatori.

E per promuovere le prelibatezze calabresi non mancheranno dei momenti di show cooking che spiegheranno ai partecipanti ricette e “trucchi” per cucinare il nostro pesce nel migliore dei modi.

E tra i diversi eventi che si terranno durante la tre giorni, ci sarà anche “Moda sotto le stelle”. La manifestazione si terrà il 2 agosto alle ore 21:30 e sarà organizzata da Unicram “Camera Regionale Arti Moda Calabria”.