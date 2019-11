A Montauro la Sesta Edizione della Sagra del Morzello

Anche quest’anno Villa Mariolina si è tinta dei caratteristici colori autunnali ed è stata pervasa da un clima rustico per ospitare la tradizionale Sagra del Morzello, giunta ormai alla sua sesta edizione. Ospiti e parenti sono giunti per trascorrere, insieme ai nostri nonni, una mattinata caratterizzata da una atmosfera magica e dolcemente familiare; il tutto è stato accompagnato dalle stupende note musicali prodotte dalle voci e strumenti di Carla Taverna, Serena Maione ed Arman, che hanno coinvolto attivamente i nostri ospiti, facendogli trascorrere una giornata indimenticabile.

Il morzello, come da tradizione, è stato preparato in molteplici varietà per accontentare il palato di tutti ed ha costituito un efficace veicolo di aggregazione sociale, insieme alle pietanze di accompagnamento ed alla magnifica torta.

Giunti al termine della festa, i nostri nonni hanno voluto omaggiare i propri parenti e le autorità intervenute con vasetti di marmellata di cipolle, da loro amorevolmente preparati e confezionati nei giorni scorsi, al fine di lasciare un ricordo della magnifica giornata trascorsa insieme.

Tanta la commozione e la felicità scaturite nei pazienti.