A Montauro la Terza edizione del MAT Festival

Ci siamo, l’estate è arrivata e c’è tanta voglia di divertirsi, far festa, stare insieme. C’è voglia di tuffarsi in mare, crogiolarsi al sole, assaporare una bibita fresca e farsi cullare dalle onde su un materassino dalle forme più stravaganti ed originali. Insomma ci sono tutti gli ingredienti per una nuova spettacolare edizione del MAT Festival ovvero il festival dei materassini da mare.

Segnatevi queste date: dal 23 al 26 giugno, a Montauro (Catanzaro) in località Calalunga, davanti lo specchio di mare del Dadada Beach Village prenderà il via la terza edizione del MAT Festival, una competizione agonistica – sportiva per non “professionisti” suddivisa in categorie di età: Junior (dai 16 ai 18 anni), Senior (dai 19 ai 30 anni), Master (dai 31 ai 49 anni), Over (dai 50 ai 65 anni).

Cosa fare per partecipare? Scatenatevi nel trovare i materassini più originali, improponibili e possibilmente unici. E se non ci riuscite state tranquilli, il Dadada Beach Village metterà a disposizione una “compilation” di gonfiabili di ogni tipo, a forma di unicorno, fenicottero, mango, banana o – seguendo i trend dell’estate – a forma di pizza e di dromedario, che sia monoposto o addirittura un isolotto “multiproprietà” non importa, la cosa veramente importante è che sia divertente, stravagante, colorato.

Il materassino, in spiaggia, è come il pallone o i racchettoni: unisce tutti. Al Dadada sarà un inizio d’estate scoppiettante, il MAT Festival darà il via ad una stagione estiva divertente, ricca e decisamente coinvolgente.