La musica e le emozioni si incontrano a Montauro per un evento straordinario: il Concerto di Primavera, un appuntamento organizzato dall’Associazione Culturale APS. La serata, che promette di regalare magia e armonia, si terrà sabato 22 marzo alle ore 20:30 nella splendida cornice della Sala Concerti di Palazzo Zizzi.

Il concerto vedrà protagonisti gli allievi della classe di canto, diretti dalla maestra Emanuela Meligrana.

L’evento rientra nel programma dei Corsi di Musica 2024-2025 e fa parte di una serie di iniziative culturali che l’associazione promuove durante tutto l’anno.

Fin dal mese di febbraio, infatti, è in corso il progetto “Oltre le Note”, un’iniziativa che proseguirà fino a giugno e che offre ai bambini e ragazzi che studiano musica la possibilità di esplorare nuove materie, ampliando la loro conoscenza musicale. Il progetto mira a fornire una visione più ampia e approfondita della musica, abbracciando diversi stili e strumenti per arricchire il bagaglio culturale degli studenti.

Grazie al comune di Montauro, al sindaco e l’amministrazione comunale per il patrocinio gratuito, che mette a disposizione i locali di Palazzo Zizzi per svolgere le attività

L’ingresso è libero e aperto a tutti gli appassionati di musica. Un’occasione da non perdere per lasciarsi trasportare dalle emozioni di una serata all’insegna della melodia e della cultura.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’Associazione Culturale APS La Radice Sociale