A Montauro quasi tutto pronto per la XIII Edizione de “La Notte di San Martino”

A Montauro è quasi tutto pronto per “La Notte di San Martino” – XIII edizione, per vivere ancora una volta la magia di una manifestazione ormai entrata nel cuore di tanti.

Un appuntamento atteso da molti, che unisce enogastronomia, musica, arte e cultura in un’unica grande serata di festa, nel suggestivo centro storico di Montauro.

L’organizzazione è già in moto da settimane: sono stati coinvolti cittadini, associazioni e attività del paese attraverso riunioni pubbliche, aperte a tutti coloro che desiderano collaborare alla realizzazione di questo importante evento.

Il messaggio è unico e chiaro: La Notte di San Martino è la festa di tutti, e tutti possono – e devono – dare il proprio contributo alla sua riuscita.

L’evento, ormai riconosciuto tra le manifestazioni di maggiore richiamo della costa jonica catanzarese, è un’occasione per riscoprire le tradizioni del territorio e vivere Montauro in un’atmosfera speciale, fatta di calore, accoglienza e partecipazione.

Nei prossimi giorni verranno svelati gli artisti e gli ospiti principali, che daranno il via in grande stile a questa tredicesima edizione, attesa con entusiasmo da tutta la comunità.