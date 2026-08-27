A Montepaone “Canta e cunti”, Rosa Balistreri e gli Eulalia a Visioni mediterranee

In una piacevole, intensa e fresca serata di questa pazza estate che volge al termine, la casa d’arte Visioni mediterranee ha offerto, nel programma estivo del comune di Montepaone, rappresentato dalla consigliera delegata alla cultura Francesca Tuccio, una serata dedicata alle donne del sud, alle loro lotte e alla loro “rabbia” creatrice.

Maria Grazia Posca, della libreria non ci resta che leggere di Soverato, ha curato la prima parte della serata con un omaggio tra canto e racconto, alla grande Rosa Balistreri, dalla cui storia tragica tanti e tante hanno trovato motivo e stimolo per affrontare con coraggio e dignità le sfide di una società meridionale ancora rigidamente patriarcale e violenta, quale quella in cui la cantante siciliana ha vissuto e in cui ha saputo trovare il modo di far emergere la sua straordinaria genialità di narratrice e cantante.

Fino all’incontro con Giovanna Marini, Dario Fo, e altri grandi del suo tempo, che hanno saputo riconoscere in lei un esempio rarissimo di autenticità. Maria Grazia, che a lungo ha esplorato, nei suoi studi letterari, storici, musicologici e antropologici, la vicenda della Balistreri, ha intervallato il racconto accurato e appassionato con alcuni pezzi cantati, nei quali ha saputo rivelare anche le sue spiccate doni canore.

Ad accompagnarla, alla chitarra, il giovane talento Davide Chiriano, che a seguire, insieme alla bellissima voce di Giulia Procopio, ha regalato ai presenti un saggio del repertorio con cui il loro duetto, gli Eulalia, ha saputo accompagnare la serata in un clima di piacevole piano bar d’altri tempi, dinanzi alle splendide “visioni” che si possono godere dalla casa d’arte di Montepaone.

Per l’occasione, ai numerosi ospiti, la direttrice artistica Lara Caccia ha presentato in anteprima una mostra tutta a tema femminile che aprirà la XV edizione di “Visioni contemporanee”, rassegna che la casa d’arte lega ogni anno alla giornata nazionale per l’arte contemporanea (AMACI).

La mostra – che comprende opere di Caterina Arcuri, Caterina Ciuffetelli, Elena Diaco Mayer, Maria Luisa Marchio, Ilaria Margutti, Marika Mazzeo, Ilaria Notaro, Carlotta Romeo, Antonella Rotundo, Maria Teresa Sorbara e Sisetta Zappone – è visitabile su appuntamento (tel. 3334074108).