A Montepaone “Festa di San Martino…nel Borgo”

Venerdì 11 Novembre 2022 a Montepaone, presso Piazza Marini, l’Amministrazione Comunale organizzerà l’evento denominato “San Martino nel Borgo”. Un’ occasione lieta per trascorrere del tempo all’insegna del divertimento, del cibo e del buon vino novello.

La serata sarà allietata dal gruppo etno-folk “Antigua” forti del grande successo, per numero di presenze e gradimento del pubblico, ottenuto nella giornata inaugurale del Taranta Festival di Montepaone.

L’assessorato alla Cultura, promotore della manifestazione, evidenzia l’importanza di questi eventi aggregativi capaci di riportare in vita le nostre radici e trasmettere le tradizioni alle future generazioni affinché non rimangano sopite nei ricordi. L’obiettivo è quello di aprire una piccola finestra di serenità e gioia capace di dare il via al clima delle imminenti festività natalizie.

L’evento, organizzato nel Borgo di Montepaone, garantirà la possibilità di spazi al coperto nel caso di condizioni atmosferiche avverse. Dalle 19.30 verranno inaugurate le nuove botti di vino ed inizierà la manifestazione che si protrarrà sino a tarda serata accompagnata dal cibo e dalla musica della tradizione popolare Calabrese.