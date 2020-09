A Montepaone gli imprenditori calabresi si confrontano sul futuro

Venerdì 4 settembre prestigiosa platea di ospiti per l’appuntamento convocato da Giovanni Sgrò in occasione della presentazione del nuovo portale del progetto culturale “Naturium”.

Uno straordinario momento di riflessione sui temi dell’economia regionale. Il prossimo venerdì 4 settembre, alle ore 19, lo spazio conferenze stampa del piazzale “Urban Market” di Montepaone Lido, in via Nazionale, ospiterà una prestigiosa platea di interventi: il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Daniele Rossi; il presidente di Confesercenti Catanzaro, Francesco Chirillo; gli imprenditori Nuccio Caffo, Salvatore Pugliese, Antonello Anastasi, Salvatore Astorino, Vincenzo De Luca, Mimmo Monardo; i vertici aziendali di Alpa Conserve e Scalzo Conserve; l’artista Massimo Sirelli; lo chef Domenico Origlia.

Hanno risposto tutti positivamente all’invito di Giovanni Sgrò, fondatore del progetto culturale “Naturium”. Nell’occasione, il noto imprenditore del Soveratese presenterà un nuovo portale, in gran parte dedicato al mercato on-line del biologico, ma con un’altrettanto ampia sezione del sito dedicata alle produzioni calabresi d’eccellenza. Un impegno racchiuso in uno slogan che, da solo, dice tutto: “100 per 100 Calabria”.

E’ la campagna culturale di comunicazione che Sgrò ha pensato per l’anno 2020: un’idea di rinascita dell’economia regionale, finalizzata a sensibilizzare i consumatori sull’importanza del piccolo gesto quotidiano della spesa al supermercato. Orientare i propri acquisti sul “made in Calabria”, oggi più che mai significa sostenere la ripresa, in un momento particolarmente difficile per le tante e coraggiose imprese che operano in un contesto già segnato da problematiche decennali, mai risolte.

Ma la forza del territorio, individuata da Sgrò con la sua campagna, viene espressa dall’inimitabile qualità dei prodotti dell’agroalimentare calabrese, oltre che dalla professionalità di illuminati capitani d’industria che, con il loro lavoro, hanno fatto la storia dell’imprenditoria regionale e che venerdì, a Montepaone, porteranno la loro importante testimonianza. Seguirà un momento conviviale, nell’elegante cornice estiva del lido “Marina Blu”, sul lungomare di Montepaone Lido.