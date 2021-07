A Montepaone i dialoghi d’estate di Naturium con Morrone e Pungitore

Giovedì 22 luglio appuntamento al lido “Medea” per una serata “filosofica”. Porterà il suo saluto anche l’Alfiere della Repubblica Giulio Carchidi.

Dialoghi d’estate a Montepaone, tra libri e cultura. Giovedì 22 luglio, alle ore 22, il lido Medea ospiterà una nuova iniziativa del progetto culturale “Naturium”. Lo scrittore Marco Morrone presenterà il suo libro “Lo spirito libero”. Un saggio dall’impronta dichiaratamente filosofica che coniuga “sapere” ed “essere”. Sapere, cioè una vasta conoscenza di fonti e autori del passato. Essere, ovvero una consapevolezza pienamente interiorizzata dei principi espressi.

Morrone si confronterà con il giornalista Francesco Pungitore, anch’egli autore di opere a carattere filosofico, dando vita a una piacevole serata di riflessione, ispirata ai grandi temi dell’esistenza umana. Porterà il suo saluto anche l’Alfiere della Repubblica Giulio Carchidi. “Questo libro è il frutto maturo di una ricerca che parte da lontano – il commento di Giovanni Sgrò, promotore del progetto “Naturium”. – Noi ne siamo testimoni diretti già da alcuni anni, per i rapporti di amicizia che ci legano a Marco. Quel suo grande lavoro preparatorio è servito come semina per dare alla luce quest’opera”.

“Sono 140 pagine molto dense – l’anticipazione di Francesco Pungitore. – Lo richiede, del resto, la vastità e la potenza del tema richiamato: la libertà. Un concetto che, noi moderni, siamo abituati a qualificare secondo la categoria filosofica della razionalità. La libertà è, secondo i nostri canoni di riferimento abituali, una vera e propria conquista della ragione. Della Dea Ragione, addirittura, secondo i rivoluzionari illuministi di cui la nostra età è figlia. Ma è realmente così? Possiamo comprendere a fondo questo principio, questo anelito, questa forza che ci trascina verso sfide temerarie e coraggiose, secondo il parametro della pura ragione? Proprio su questo, il nostro autore, ci accompagna in approfondite riflessioni che aprono squarci di notevole interesse”.

Il volume “Lo spirito libero” di Marco Morrone verrà presentato nel salotto estivo all’aperto del lido “Medea”, sul lungomare di Montepaone Lido.