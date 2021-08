A Montepaone i premi culturali Naturium a Montilla, Gemelli e Pungitore

Cerimonia di consegna il 16 agosto nell’ambito della manifestazione “La mia terra non è utopia” che ospiterà il forum politico con i tre candidati alla presidenza della Regione

A Pasquale Montilla, Emanuela Gemelli e Francesco Pungitore i premi “Naturium” 2021. La cerimonia di consegna del riconoscimento che porta il nome dell’omonimo progetto culturale si svolgerà il prossimo 16 agosto, alle ore 21.30, nell’auditorium sul lungomare di Montepaone, nell’ambito della manifestazione “La mia terra non è utopia”. Un evento che sarà arricchito dall’atteso forum politico, moderato dall’Alfiere della Repubblica Bernard Dika e introdotto dal saluto del sindaco Mario Migliarese, fra i tre candidati alla presidenza della Regione (Amalia Bruni, Luigi De Magistris e Roberto Occhiuto).

“Tre premi e tre temi: sanità, informazione e scuola” spiega una nota del progetto “Naturium” che opera da tantissimi anni in Calabria, proponendo, in particolare, riflessioni sulla sostenibilità, lo sviluppo etico, la transizione ecologica, la creazione di reti di comunità per la rinascita delle aree interne.

I PREMIATI – Pasquale Montilla, oncologo medico, è uno dei massimi esperti nel suo campo. E’ impegnato nella cura delle vittime dell’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e di altre intossicazioni da sostanze tossiche e nocive. Il suo protocollo è stato definito “una eccellenza scientifica italiana”. “Rappresenta – secondo “Naturium” – un bellissimo esempio di vita destinata al costante progresso della tutela della salute pubblica. Servizio reso sempre con una straordinaria umanità”.

Laureata in giurisprudenza presso la “Luiss – Guido Carli” di Roma, Emanuela Gemelli è giornalista professionista dal 1995 e lavora per la Rai dal 2000. “Incarna quotidianamente – le motivazioni del premio – le grandi sfide della funzione informativa e culturale del servizio pubblico, con entusiasmo costante, taglio critico e indipendente. A lei un riconoscimento che nasce come un ringraziamento per l’impegno con cui ha saputo valorizzare il volto positivo delle identità territoriali calabresi”.

Giornalista professionista dalla lunga carriera, con incarichi a Roma e in Calabria, Francesco Pungitore è laureato in Filosofia e svolge anche attività di consulente, formatore e docente esperto nei campi della comunicazione digitale e delle scienze umane. “Nel difficile periodo di Dad – argomenta “Naturium” – ha sperimentato con diverse istituzioni scolastiche metodologie didattiche originali e innovative, molto apprezzate sia dagli studenti che dai dirigenti. Espressione generosa di consapevolezza del sapere e di valore dell’essere”.

Ai tre premiati verranno consegnate delle originali creazioni artistiche di Francesca Ciliberti, insieme alle famose illustrazioni di Luca Viapiana confluite nel mazzo di carte del “Mercante in Fiera” dedicato alla città di Catanzaro.