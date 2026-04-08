A Montepaone il congresso “L’Ambulatorio Solidale: Mission, attività svolta e prospettive future”

Sabato 11 aprile 2026, a Montepaone Lido, un congresso per fare il punto sulla sanità solidale e il volontariato sul territorio.

MONTEPAONE LIDO (CZ) – Sabato 11 aprile 2026, alle ore 16:30, presso la Sala Convegni della Banca Montepaone (Via Beato Padre Pio, 27), si terrà il congresso dal titolo “L’Ambulatorio Solidale: Mission, attività svolta e prospettive future”.

L’evento, organizzato dall’Associazione di Volontariato “Salus et Virtus” in collaborazione con la BCC Banca Montepaone (Gruppo BCC Iccrea), nasce con l’obiettivo di illustrare i risultati raggiunti e delineare i prossimi passi di un progetto che è diventato un punto di riferimento fondamentale per la salute dei cittadini.

Un presidio di cura e umanità

L’Ambulatorio Solidale opera quotidianamente grazie all’impegno di un’equipe multidisciplinare di professionisti che offrono gratuitamente le proprie competenze. Il servizio è accessibile a tutti tramite prenotazione presso il CUP del Comune di Montepaone.

Il congresso è aperto alla cittadinanza, ai rappresentanti degli Enti Locali, agli operatori socio-sanitari del sistema pubblico, accreditato e privato, e a tutte le associazioni di volontariato del territorio.

L’incontro rappresenterà un momento di confronto vitale per rafforzare la rete di solidarietà e discutere le strategie future per garantire un accesso alla salute sempre più equo e inclusivo.