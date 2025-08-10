A Montepaone il paese di Cardinale ospite all’incontro “Tutti i paesi tranne il mio”

Continua il cammino tra le bellezze interiori dei nostri paesi; nel patrimonio immateriale che è espressione di capacità e volontà a costruire un futuro diverso, ben radicato nelle proprie origini e, consapevole dell’identità viva di una comunità.

Terzo appuntamento di “TUTTI I PAESI TRANNE IL MIO” dedicato al paese di CARDINALE

Lunedì 11 Agosto 2025

ore 21.30

Sala Convegni di Palazzo Pyrrò

Centro storico di Montepaone.

Dopo i saluti del Sindaco di Montepaone, Mario Migliarese, Gregorio De Paola, già docente di Filosofia, introdurrà e dialogherà con:

Maria De Giorgio – Direttore Artistico di ” ‘nTramenti Art Festival”

Maria Patrizia Sanzo – Addetta stampa “Consorzio di valorizzazione e tutela della nocciola di Calabria”.

Nel corso dell’incontro, gli intermezzi saranno allietati da letture d’Autore e riprese aeree prodotte da Luana Pirritano di “Calabria Paesi e paesaggi”.