A Montepaone la  IX Edizione del premio “Cora Randa”

Il 29 settembre si è tenuta la nella sala del San Luca Restaurant a Montepaone lido la IX Edizione del premio “Cora Randa” ideato da Sebastiano Spano’.

Anche quest’anno la manifestazione si è rivelata momento d’incontro e principio di nuove e future “relazioni” fra diverse realtà.

Obiettivo della manifestazione è quello di far emergere l’esempio “visivo e reale” e rendere “assordante” il fare del bene in gratuita’ di chi opera in silenzio .

Durante l’anno vengono raccolte le segnalazioni di persone che si prodigano per l altro senza pretendere nulla in cambio .Quest’anno il premio è andato al giovane Giovanni Cuteri ed Angelo Cavallaro di Soverato Premio speciale 2025 a Debora Rizzo di Stalettì che ha impregnato la sala e tutti i presenti di un intenso sentimento nel testimoniare il suo impegno con i bambini spaccapietre del Benin e quelli della Siria .

Ringraziamenti particolari a Gianni Sangiuliano e a “Centu Strati” che con la loro musica ed arte hanno reso magica la serata, al maestro orafo Luigi Mungo ed a Mario e Tommaso del San Luca da sempre vicini alla manifestazione.