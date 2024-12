A Montepaone la prima mostra delle foto di scena tratte dal film “Il monaco che vinse l’apocalisse”

Per la XII edizione della rassegna “Visioni contemporanee”, è stata inaugurata presso la casa d’arte Visioni Mediterranee di Montepaone, la prima mostra delle foto di scena tratte dal film “Il monaco che vinse l’apocalisse”, già nelle sale di tutte Italia.

La mostra, allestita a cura di Lara Caccia, è stata promossa con il patrocinio e il contributo del Comune di Montepaone e della Delta Star Pictures, casa produttrice del film. Si tratta di alcuni momenti particolarmente significativi in cui si possono ammirare le straordinarie ambientazioni naturalistiche che il regista ha sapientemente ricercato in Calabria, ripercorrendo le orme dell’abate di Corazzo.

Sarà un’occasione per i visitatori per immergersi in una delle storie piu’ stupefacenti del nostro passato, dalla quale trarre spunti e ispirazione per un diverso modo di leggere e di interpretare il nostro tempo storico.

All’inaugurazione, insieme alla curatrice e al filosofo Massimo Iiritano che ha partecipato con i suoi studi alla creazione del film, è intervenuto anche il sindaco Mario Migliarese, che si è detto felice di aver potuto patrocinare un evento così rilevante, capace di promuovere in contesti culturali di più ampio respiro il borgo calabrese. Ed ha lanciato la proposta di poter ospitare anche in estate il regista per una visione pubblica del film.

La mostra è visitabile su prenotazione fino al prossimo 11 gennaio. Sono in programmazione anche laboratori didattici per bambini e ragazzi.