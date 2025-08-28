A Montepaone la XVII edizione del Premio Internazionale Liber@mente

Montepaone Lido (CZ) si prepara ad accogliere, domani 29 agosto 2025 con inizio alle ore 21.30, la XVII edizione del Premio Internazionale Liber@mente, che si terrà nell’anfiteatro comunale sul lungomare Nausicaa. Un appuntamento ormai divenuto tradizione, capace di trasformare una serata d’estate in un grande momento di cultura, musica e condivisione.

Il Premio, istituito dalla Fondazione Vincenzo Scoppa, conferma la sua vocazione: riconoscere e valorizzare figure ed esperienze che, con il loro impegno, contribuiscono a diffondere idee e valori capaci di incidere nella società.

Quest’anno lo stesso sarà conferito a Luigi Marco Bassani, professore ordinario dell’Università Pegaso e voce autorevole del pensiero politico contemporaneo, a Gaspare Borsellino, fondatore e direttore dell’agenzia di stampa Italpress, tra le più autorevoli realtà giornalistiche italiane, punto di riferimento per l’informazione nazionale e internazionale, e all’organizzazione internazionale Students for Liberty (SFL), attiva in oltre cento Paesi nel promuovere la cultura della libertà tra le nuove generazioni.

Il Premio è costituito dall’opera “Volo” dell’artista Angela Fidone, un segno che richiama leggerezza e slancio, pensato per esprimere la forza creativa e l’apertura verso nuove prospettive che animano i protagonisti di ogni edizione.

La serata sarà condotta da Daniela Rabia e Annarita Palaia, con momenti musicali a cura degli artisti dell’associazione Livadìa, che offriranno al pubblico suggestioni e armonie capaci di esaltare lo spirito del Premio.

Come da tradizione, oltre ai premi principali, saranno consegnati riconoscimenti speciali a personalità ed enti che si sono distinti per la loro dedizione al bene comune e per la capacità di dare vita a progetti culturali e sociali di valore.

La XVII edizione del Premio Internazionale Liber@mente, organizzata dalla Fondazione Vincenzo Scoppa e dalla rivista Liber@mente, vede la collaborazione del Comune di Montepaone, della BCC di Montepaone, di Confedilizia Calabria, dell’agenzia di stampa Italpress, del quotidiano L’Opinione delle Libertà, di Radio Ciak, di Domia Immobiliare di Montepaone, del Coram Catanzaro e dell’associazione Amici Veri.

Un evento che ogni anno cresce e si rinnova, testimoniando come la cultura possa diventare punto di incontro e occasione di confronto. Montepaone Lido, ancora una volta, sarà il palcoscenico di una serata che promette emozioni, partecipazione e la celebrazione di chi, con il proprio lavoro, contribuisce a costruire una società più aperta, libera e dinamica.