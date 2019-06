A Montepaone Lido lavori di ampliamento strada

“La politica del fare vale di più di mille parole! Mi corre obbligo, anche in qualità di presidente di associazione dedita non solo al benessere animalista ma anche a quello ambientale, ringraziare l’Amministrazione comunale di Montepaone che ha dato lo start per i lavori di una strada, un marciapiede in realtà veramente abnorme, che consentirà agli avventori di poter sostare nei locali posti lì vicino, e ai pedoni e agli automobilisti di non dover imprecare ogni volta che, nel pienone estivo, si transita in quella strada (confine Montauro_Montepaone, zona Ferrovia)”.

“Una soluzione che, sicuramente, farà crescere il turismo, senza nulla togliere a chi passeggia anche con il proprio cane! Ancora applausi!”.

Lorella Commodaro. Giornalista e presidente associazione Su la zampa