A Montepaone Lido l’incontro “La natura e l’arte bonsai”

L’associazione Bonsai e Suiseki Perla dello Jonio OdV sarà presente presso l’Istituto Comprensivo di Montepaone Lido con una lezione alle classi terze (circa 50 alunni).

L’evento denominato “La natura e l’arte bonsai”, è patrocinato dal Comune di Montepaone e vede coinvolti anche il CSV (Centro Servizi Volontariato) della provincia di Catanzaro e l’associazione culturale “La rete” di Squillace.

I bonsaisti catanzaresi puntano ai ragazzi per diffondere quest’arte come mezzo per far conoscere e rispettare il territorio.

L’evento è “plastic free” proprio per sottolineare l’importanza di moderare l’uso della plastica nella vita quotidiana attuando un vero e proprio stile di vita attraversato dai principi ambientalistici che contraddistinguono l’arte del bonsai.