A Montepaone l’ottava edizione del Premio “Cora Randa”

Si è svolta nella sala del ristorante residence Albachiara a Montepaone lido, il 22 settembre scorso, l’ottava edizione del Premio Cora Randa.

Cos’è “cora randa” ? Vuole essere un ringraziamento a chi fa del bene in gratuità e soprattutto in silenzio. Durante l anno vengono raccolte segnalazioni (poi verificate) di persone che si prodigano per l ‘altro con piccoli e grandi gesti quotidiani …la serata vuole essere un modo di dire grazie a chi non chiede nulla in cambio e nello stesso tempo dare luce a chi può essere esempio positivo.

Premio “Cora Randa 2024” dettato dalle segnalazioni delle persone a : Anna Fratto che (come recita una frase di un testo mandato da una segnalatrice ) non è una donna ma una risorsa per chi ha avuto e ha bisogno di aiuto.

La sua casa è sempre aperta per chi ha bisogno di aiuto … premio speciale a Roberta Critelli impegnata da sempre nel sociale in vari ambiti dal mondo della disabilità agli immigrati alla scuola etc ed a Franco Procopio e Mariella Bruzzese che con la loro scuola di teatro “Spazio scenico” di Soverato svolgono in maniera encomiabile il ruolo di “agenzia educativa” e di punto di riferimento nel territorio . Premio “Cora Randa”. Ideatore e conduttore dell’evento Sebastiano Spanò.

Un Grazie quest’anno va all’orafo Luigi Mungo per la realizzazione del premio ad alcuni dei ragazzi di spazio scenico (Alessandra Procopio, Marco Corasaniti, Silvia Procopio, Alessia Barbieri ) e a Ciro Cosentino per aver allietato la serata con la loro bravura.

Anche quest’anno la manifestazione si è rivelata come momento d’incontro e principio di nuove e future “relazioni” fra diverse realtà ….”siamo angeli con un ala sola se non ci abbracciamo nessuno vola ” (sottotitolo della manifestazione)..lo scopo della manifestazione è quello di far emergere l esempio ” visivo e reale” e rendere “assordante” il fare del bene in gratuità di chi opera in silenzio.