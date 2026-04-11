A Montepaone un incontro sul Centenario dell’acquedotto comunale

Si terrà domenica 12 aprile alle ore 17.00, presso la sala convegni di Palazzo Pyrrò, l’incontro conclusivo del percorso che ha visto coinvolti Enti, Associazioni e Scuola attraverso la produzione di interessanti riflessioni e contenuti.

Un percorso condiviso, lungo “la via dell’acqua” avviato nell’ottobre 2025 attraverso la visita guidata al vecchio serbatoio comunale, rivolta ai ragazzi della scuola sencondaria di primo grado dell’IC “Mario Squillace di Montepaone.

Affinchè non si “disperda” la storia di un rilevante progetto, che è stato di vitale importanza per la comunità montepaonese sin dalla prima metà del secolo scorso.

PROGRAMMA:

SALUTI DI BENVENUTO

-MARIO MIGLIARESE Sindaco di Montepaone

-ANNA ALFEO Dir. Scolastico IC “M. Squillace” di Montepaone

INTERVENTI

– ANNA MIGLIANO Pres. Ass. “Ri…vivi…amo Montepaone”

Origine ed evoluzione dell’opera

-MASSIMILIANO CAPPUCCINO “L’Occhio del Pavone”

Aspetti tecnici dell’intervento

– CATERINA VOCI Docente

Introduzione all’esperienza degli alunni

Intermezzi poetici – opere artistiche – contenuti multimediali a cura dei ragazzi della classe III E, Scuola Secondaria di I° grado – IC “Mario Squillace” di Montepaone

MODERA

-VITTORIA CANDELIERI “Ass. “Ri…vivi…amo Montepaone”