A Montepaone un interessante convegno sul tema delle tendinopatie del gomito

Si terrà domani presso il Mirabeau park hotel di Montepaone lido, un interessante convegno sul tema delle tendinopatie del gomito.

L’evento accreditato ECM e patrocinato dalla Società Italiana di Chirurgia della spalla e del gomito (SICSEG) nonchè dall’Associazione Italiana Fisioterapisti (AIFI) è stato organizzato dal dott. IIRILLO con l’ausilio dei colleghi R. Garofalo e S. De Giorgi di Bari, nell’ambito degli aggiornamenti in ortopedia e traumatologia.

Si parlerà di patologie del gomito, in particolare delle tendiniti, problematica comune nella popolazione, la cui terapia è nella stragrande maggioranza dei casi di tipo conservativo.

L’evento ha caratteristiche interregionali.

I relatori, di alta qualità in quest’ambito specifico, si confronteranno sulle varie tematiche. Oltre alla scuola calabrese saranno presenti le scuole: bolognese del “Rizzoli”, modenese e romana.

E’ rivolto alle collegialità mediche, fisioterapiche, infermieristiche.