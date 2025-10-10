A Montepaone un’eccellenza della cosmesi etica: Naturium celebra il premio europeo a “La Saponaria”

Continua l’impegno del progetto culturale calabrese nel promuovere aziende sostenibili e di qualità. L’Acido Ialuronico del brand marchigiano premiato agli European Natural Beauty Awards 2025

A Montepaone, cuore del progetto culturale e commerciale Naturium, continua l’impegno per valorizzare le eccellenze italiane che coniugano qualità, etica e sostenibilità.

Tra i brand che Naturium sostiene e distribuisce da oltre un anno e mezzo, spicca “La Saponaria”, laboratorio marchigiano di cosmesi naturale, che ha appena ottenuto un prestigioso riconoscimento internazionale: il suo Acido Ialuronico Bio Puro è stato premiato agli European Natural Beauty Awards 2025 di Parigi.

Il siero, apprezzato per la sua efficacia, la formulazione 100% naturale e l’approccio trasparente, rappresenta un simbolo della cosmesi etica europea. La giuria ha premiato non solo la performance del prodotto, ma anche la coerenza del brand con i valori di innovazione sostenibile e impatto ambientale ridotto.

“Siamo veramente contenti per la qualità che questo marchio esprime — commenta Giovanni Sgrò, fondatore del progetto Naturium —. La Saponaria si posiziona con un prezzo molto pulito, chiamiamolo così: accessibile, onesto e coerente con i suoi valori. È un’azienda che fa ricerca vera, con una gamma ampia e sostenibile. E questo nuovo siero premiato dimostra che si può offrire un prodotto di alto livello mantenendo un prezzo equo e trasparente”.

Naturium è da sempre punto di riferimento nel promuovere un consumo consapevole e sostenibile nei suoi punti vendita.

Un risultato che consolida il legame tra territorio, innovazione e responsabilità sociale e conferma Naturium come protagonista di un movimento che, anche partendo dalla Calabria, diffonde cultura green e bellezza etica in tutta Italia.