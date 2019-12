A Natale viaggi carissimi, venire in Calabria costa più che andare a Londra

Con l’avvinarsi delle festività natalizie, diventa sempre più di attualità il tema del caro viaggi verso il Sud nei periodi “caldi” e di maggiori spostamenti. Dati alla mano, l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha monitorato alcune delle principali tratte per analizzare la differenza di costo tra il viaggio nel weekend 8-10 Novembre 2019 e il periodo delle festività di fine anno 23 Dicembre – 7 Gennaio.

In particolare sono state prese in esame le tratte percorse da molti studenti e lavoratori costretti a spostarsi dalla Calabria o da altre regioni meridionali verso il Nord Italia per motivi di lavoro o di studio. Oltre a registrare sin da metà ottobre l’esaurimento dei posti (specialmente per quanto riguarda treni e pullman), sono emerse differenze notevoli ed in alcuni casi spropositate.

Ad esempio, il viaggio in treno da Roma a Reggio Calabria il 23 Dicembre costa il 144% in più rispetto al costo applicato l’8 Novembre. Non va certo meglio per i bus: in questo caso il prezzo maggiore applicato in occasione delle festività natalizie va dal +14% al +101%. Ma il settore in cui si registra la differenza maggiore è senza dubbio quello aereo: la maggiorazione di prezzo raggiunge anche il +188%. Aumenti senza dubbio motivati dalla maggior domanda e dalle festività, ma che in molti casi risultano davvero esagerati, rivelandosi insostenibili specialmente per gli studenti, spesso indotti a trovare soluzioni alternative come la condivisione di passaggi in auto.

“Chi vive a Milano e vuole tornare a casa, magari a Catanzaro può prendere un volo Ryanair da Malpensa a Lamezia Terme (con ritorno) al costo di 343 euro, che è 7/8 volte la tariffa media durante l’anno. Certo, con la stessa cifra, e negli stessi giorni, può recarsi a Londra con tutta la famiglia, o in compagnia di 5 amici (56 euro, sempre con Ryanair). Oppure può aggiungerci 150 euro e andare a New York”.

Il tema del caro-viaggi ha destato subito reazioni in tutte le istituzioni locali, con interrogazioni parlamentari, richieste di intervento all’Antitrust e soluzione tampone, come quella della Regione Sicilia che ha messo a disposizione dei bus speciali per andare incontro alle esigenze dell’utenza e consentire così il rientro a casa per le festività di migliaia di persone. (Il Sole 24 ore)