A Petrizzi inizia a prendere forma la sorgente di Fracciopudu

Inizia a prendere forma la sorgente di Fracciopudu nel territorio del comune di Petrizzi.

L’antica sorgente situata sulla strada provinciale che da Petrizzi porta ad Olivadi, unica fonte della zona alle rive del Beltrame, è famosa per l’ottima acqua oligominerale che sgorga dalla fonte, un’acqua povera di Sali minerali, con un residuo fisso inferiore a 500 mg/l, sempre con un getto costante sia in periodo di siccità che in periodo di piogge con una temperatura costante che da l’impressione di essere fredda d’estate e calda d’inverno; da analisi di laboratorio risulta essere la migliore acqua di sorgente di tutto il territorio di Petrizzi.

L’idea di ristrutturare la fonte parte dall’artigiano Raffaele Cosentino che trova immediata condivisione da parte dell’Amministrazione Comunale che si è fatta carico dei materiali occorrenti.

Con la fattiva collaborazione di alcuni cittadini petrizzesi che prestano la loro opera gratuita e sotto forma di volontariato, tra cui, in modo incisivo, lo stesso Raffaele Cosentino, Fernando Piperata (Nino), Raffaele Piperata Consigliere Comunale, Antonio Teti idraulico, e altri ancora, la fonte inizia a prendere forma e l’acqua sgorgherà da una testa di leone scolpita dallo stesso Raffaele Cosentino, il quale ha dichiarato che, a lavori ultimati, entro questa estate, ci sarà una sorpresa di un altro suo capolavoro realizzato per la fonte.

La realizzazione dell’opera è stata possibile grazie al consenso di Pina Cosentino, erede della proprietà del terreno (famiglia Brescia), dov’è situata la fonte.