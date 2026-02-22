A Petrizzi la XXXIII Assemblea dei Soci dell’Avis Comunale

Sabato 21 febbraio 2026, si è tenuta l’Assemblea Annuale dei Soci dell’Avis Comunale di Petrizzi, alla presenza del delegato di Avis Provinciale Flavio Pirrò e del sindaco Giulio Santopolo; un appuntamento che si ripete ogni anno per rendicontare l’attività sociale.

Il presidente del Consiglio Direttivo Lorenza Pericolo ha ringraziato tutti i presenti e tutti coloro che hanno contribuito all’attività solidale dell’Avis di Petrizzi, ed in particolare: i donatori, veri protagonisti a cui va tutta la gratitudine degli ammalati; i membri del Consiglio Direttivo e tutte le cariche sociali, che si impegnano e si dedicano a contribuire alle attività dell’associazione; l’Amministrazione Comunale, rappresentata dal sindaco Giulio Santopolo, che ci è sempre vicina nelle attività; il Direttore Sanitario, sempre disponibile a dare suggerimenti tecnico sanitari; il personale medico e paramedico di Petrizzi che collabora nel campo della prevenzione; i volontari, risorse senza i quali si potrebbe realizzare ben poco e l’Associazione Nazionale Carabinieri di Soverato con la quale c’è un’assidua compartecipazione e condivisione dei medesimi valori.

Il presidente Lorenza Pericolo, nel rendicontare l’attività sociale del 2025 ha evidenziato l’importanza di diffondere la cultura del dono e della solidarietà, anche attraverso l’organizzazione di manifestazioni sociali come la Festa dei bambini e la Festa delle castagne.

Durante l’esposizione ha fatto presente che oltre alla raccolta del sangue e del plasma che ha visto nel 2025 un incremento del 15% , l’Avis si è prodigata nel campo della prevenzione di alcune malattie attraverso gli screening del tumore alla prostata, alla tiroide, malattie cardiovascolari, ed estendendo a tutta la cittadinanza lo screening per la prevenzione del tumore al colon retto, pap test e mammografie; screening di prevenzione che intende organizzare anche per il corrente anno solare.