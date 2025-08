A Petrizzi “Matematica a Km 0”: quando i numeri sono più vicini di quanto pensi

Un’occasione per riscoprire il lato pratico e quotidiano della matematica, quella che non si studia solo sui libri ma si trova nella vita di tutti i giorni. Questo è l’obiettivo dell’iniziativa “Matematica a Km 0: i numeri sono più vicini di quanto pensi”, che si terrà a Petrizzi, in provincia di Catanzaro, il prossimo 13 agosto 2025.

L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Contaminata Makros, vedrà la partecipazione di Domenico Paparazzo e Francesco Paparazzo, che guideranno il pubblico in un percorso alla scoperta di come la matematica sia intrinsecamente legata alle nostre azioni quotidiane, dalla spesa al mercato all’organizzazione del tempo.

L’incontro si svolgerà presso la Casa delle Culture a partire dalle 18:30. L’ingresso è libero, offrendo a tutti la possibilità di partecipare a questa interessante iniziativa.

L’invito è rivolto a grandi e piccini, studenti e curiosi, per una serata all’insegna della cultura e della scoperta di una matematica “contaminata” con la realtà, lontana dagli schemi e vicina alle persone.