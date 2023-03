A Roccella Jonica, Placanica, Badolato e Chiaravalle il raduno nazionale dei cercatori di orchidee spontanee

Per interessamento dell’Università delle Generazioni e dopo oltre quattro anni di lavoro preparatorio (effettuato dagli ottimi Nazareno Circosta, Pino Liberti e Rosalba Petrilli), finalmente avrà luogo, per la prima volta in assoluto in Calabria, il raduno nazionale del GIROS (Gruppo Italiano Ricerca Orchidee Spontanee) fondato in Veneto nel 1994 e presieduto dall’attivissimo Mauro Biagioli.

Un evento che non ha eguali dal punto di vista scientifico, ma anche turistico, destinato a perpetuarsi in futuro in ogni mese dell’anno, dal momento che la Calabria è già riconosciuta a livelli mondiali come una delle regioni europee più ricche di questa preziosità della flora spontanea, specialmente in Sila, nelle Serre e in Aspromonte, con esemplari rarissimi, a volte unici nel loro genere. Un territorio molto frequentato da studiosi esteri, specialmente tedeschi.

Il programma prevede momenti organizzativi del GIROS all’Hotel Kennedy di Roccella Jonica e due escursioni davvero assai interessati. La prima, avverrà per tutta la giornata di venerdì 18 aprile, alla ricerca di orchidee spontanee nel territorio del Comune di Placanica (RC) e a Monte Stella, con pranzo a sacco. La seconda (per tutta la giornata di domenica 30 aprile, con pranzo a sacco) nei territori di due comuni del catanzarese: Badolato e Chiaravalle Centrale.

Il programma delle due escursioni sarà illustrato nella serata di giovedì 27 aprile all’Hotel Kennedy di Roccella Jonica, dove sarà possibile acquisire materiale informativo. Sabato 29, sempre a Roccella Jonica, nella sala convegni del Convento dei Minimi avrà luogo una conferenza scientifico-culturale sulle orchidee spontanee in generale e su quelle della Calabria in particolare.

Tutti possono aderire alle conferenze e alle escursioni pure coloro i quali non sono soci GIROS, a patto che siano assicurati contro eventuali infortuni o incidenti (dovrebbe bastare l’iscrizione al Servizio sanitario regionale) e comunque ognuno partecipa sotto la propria responsabilità.

Bisognerà preventivamente prenotarsi via email all’indirizzo pino.liberti@alice.it nonché essere automuniti, provvedere al proprio pranzo a sacco, calzare scarpe e vestire indumenti adatti alla montagna. Per ulteriori e più precise informazioni si può telefonare a Pino Liberti (339-5855986) di Roccella Jonica oppure scrivere direttamente alla segreteria@giros.it