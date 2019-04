A Roccella Jonica una giornata di formazione “Hospitality Riviera dei Gelsomini”

Il consorzio degli albergatori e degli operatori turistici della Locride Jonica Holidays & Federalberghi di Reggio Calabria, in collaborazione con Ada Calabria (Associazione dei Direttori d’Albergo), sono promotori di Hospitality Riviera dei Gelsomini, EVENTO FORMATIVO GRATUITO unico nella provincia di Reggio Calabria.

Abbiamo organizzato una giornata di formazione full immersion, per il giorno 15 Aprile 2019, presso l’Hotel Parco dei Principi di Roccella Jonica. Quest’anno abbiamo pensato alla gestione dell’identità digitale della vostra struttura, con strumenti ed utilità illustrate da esperti del settore, ma anche alla formazione del personale di accoglienza, per incentivare i vostri ospiti alla scoperta delle numerose attrattive che la Riviera dei Gelsomini può offrire.

E’ un’occasione da non perdere, l’adesione è gratuita, i colleghi interessati sono invitati a partecipare. Per comunicare la propria presenza è necessario compilare il modulo di prenotazione al corso.

Per registrarti all’evento clicca sul pulsante “Registrati Gratis”.