A Roma al via le prefinali nazionali di Miss Italia

A Roma, dopo un anno di pausa, riprendono le prefinali nazionali di Miss Italia. Nel Crowne Plaza Hotel, la patron Patrizia Mirigliani accoglie 175 ragazze provenienti da tutta Italia, nel pieno rispetto delle norme anti Covid. Il Concorso riparte, dunque, dopo lo stop imposto nel 2020 dalla pandemia: le candidate rappresentano tutto il Paese e sono le vincitrici delle selezioni svoltesi nelle varie regioni, scelte tra un numero notevole di partecipanti, ben 12 mila.

A Roma, una giuria di esperti del talento e della bellezza, seleziona venti finaliste per il titolo di Miss Italia e dieci per il titolo di Miss Italia Social. Determinante il contributo dei social: like, visualizzazioni e followers dei profili instagram delle ragazze incidono per il 5% sull’elezione della nuova Miss Italia e per il 50% sull’elezione di Miss Italia Social. La quota restante viene assegnata dalla giuria sulla base di diversi criteri di valutazione quali l’originalità, la social attitude e la personalità.

Nel dettaglio la giuria incontra le ragazze di Toscana, Umbria, Abruzzo, Marche, Molise, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna. Domani tocca alle miss provenienti da Piemonte e Valle d’Aosta, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino, Liguria, Emilia Romagna. Nove le Miss pre finaliste calabresi: Francesca Tiziana Russo Miss Eleganza, Denise Caligiuri Miss Be_Much, Martina De Lorenzo Miss Sorriso, Martina Salvatore Miss Sport, Chiara Cipri Miss Rocchetta Bellezza, Evelin Inzillo Miss Miluna, Erika Arena Miss Cinema, Alessia Ventrice Miss Brutia e Francesca Carolei Miss Calabria, che si contenderanno l’accesso alla Finale di Miss Italia ed a quella di Miss Italia Social.

Da giovedì 2 dicembre verranno resi noti i nomi delle 20 finaliste che si disputeranno il titolo di Miss Italia. La giuria: Ilaria Venturini Fendi, Flaminia Bolzan (psicologa), Allegra Cascinari (psicologa), GJ Squarcia (autore/regista/sceneggiatore), Cristiana Vaccaro (attrice), Giorgia Crivello (influencer Instagram). Gli Agenti Regionali Linda Suriano e Carmelo Ambrogio della CarliFashionAgency (Agenzia esclusivista Miss Italia per la Calabria): “Siamo orgogliosi delle nostre Miss per come hanno affrontato il loro percorso e fiduciosi che una di loro possa riportare la Corona in Calabria”.