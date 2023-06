A S. Andrea Apostolo dello Ionio le finali provinciali PGS

Si sono svolte oggi, presso il campo di S. Andrea Apostolo dello Ionio le finali provinciali PGS che hanno visto coinvolte le categorie:

PRIMI CALCI – primo posto

PULCINI – secondo posto

ESORDIENTI – terzo posto.

La conclusione di questo evento, suggella anche il termine della ricca stagione calcistica 2022/23. La nostra più grande vittoria è l’aver trasmesso ai bambini e ai ragazzi i valori di correttezza e lealtà sportiva, rispetto per le regole e per l’avversario. Impegnati durante la stagione su diverse strutture, campetti in erba sintetica, Palatenda e campo comunale con più di una partita giornaliera.

Siamo stati protagonisti nei seguenti campionati:

– Piccoli amici e primi calci raduno Figc;

– Primi calci C5 pgs primi classificati ;

– Pulcini C7 Figc secondi classificati e passati alla fase successiva

Pulcini C5 pgs primi classificati e passati alle fasi finali provinciali;

– Esordienti C9 Figc e C5 pgs;

– Giovanissimi C11 Figc e C5 pgs;

– Allievi C11 e C5 Figc finalisti Coppa Calabria

– Campionato Terza Categoria

– Campionato Amatori

Doverosi sono i ringraziamenti in primis ai nostri tesserati ed alle loro famiglie per la fiducia che ripongono in noi, per aver partecipato in modo attivo e collaborativo.

Grazie allo staff tecnico nelle persone di: Cimino Antonio, Defilippo Giuseppe, Cristofaro Rocco, Vitaliano Vincenzo.

Preziosi sono stati i collaboratori Cristofaro Vincenzo, Migliazza Simona, Angelo Rosanò, Mariarosa Scicchitano e Migliaccio Leonardo che hanno supportato i mister durante gli allenamenti e le partite. Importante risultato conferitoci dalla FIGC è stato il riconoscimento di Club 1 Livello per il settore Giovanile.

Merita un plauso speciale Tele Pepe’, presente con la sua immancabile telecamera durante il campionato con la collaborazione che del giovane telecronista Paolo Cristofaro. Il nostro campo sempre perfetto grazie al lavoro magistrale di Sottile Franco.

Nulla sarebbe stato realizzabile senza il contributo delle attività commerciali locali che ci hanno sostenuto. Una società calcistica nella quale i rapporti umani e sociali vanno oltre il campo da gioco. Arrivederci alla prossima stagione!