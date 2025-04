A S. Andrea Jonio il Concerto di Pasqua “Teco vorrei Signore”

“Teco vorrei Signore”, è il titolo scelto per il Concerto di Pasqua organizzato dall’Associazione Culturale Schola Cantorum Officium nell’ambito dei festeggiamenti per celebrare i venticinque anni dalla fondazione dell’Associazione.

L’evento, programmato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di S. Andrea Jonio, la Parrocchia Santi Pietro e Paolo e la Confraternita del Santissimo Rosario, si svolgerà la domenica di Pasqua, 20 aprile 2025, con inizio alle ore 18.30, presso la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo a S. Andrea Borgo.

Verranno presentati alcuni celebri brani tratti dal repertorio sacro corale del periodo di Pasqua, ma sarà l’occasione per ascoltare anche brani della tradizione popolare locale tramandati per via orale, recuperati, trascritti ed elaborati per coro e orchestra dal maestro Christian Cosentino.

Tra questi: “Teco vorrei Signore”, la Via Crucis su testi presunti del Metastasio, di cui esistono diverse versioni musicali; “la Passione”, tratta da “Gli Inni sacri” di Alessandro Manzoni; “Lu piantu de Maria”, un’antica lamentazione in dialetto calabrese; “l’Inno alla Croce”, brano ancora oggi cantato durante la processione del venerdì santo all’arrivo presso il calvario.

Sarà la prima volta che questi brani verranno cantati e ascoltati con un accompagnamento musicale, in una versione corale polifonica e orchestrata.

Ad accompagnare la Schola Cantorum Officium ci sarà un’orchestra da camera composta da quattro violini, un violoncello, una tromba e un pianoforte.

Alcuni dei brani proposti vedranno l’alternanza del coro con le voci soliste. La direzione artistica dell’evento sarà curata dal maestro Christian Cosentino, autore anche degli arrangiamenti orchestrali di tutti i brani proposti, oltre che della elaborazione corale di alcuni canti.

Il concerto è aperto al pubblico, con ingresso libero e potrà essere seguito anche in streaming su Facebook.

L’evento, come già detto, rientra nell’ambito dei festeggiamenti per il venticinquesimo anniversario dalla costituzione della Schola Cantorum, un programma ricco di appuntamenti inaugurato lo scorso Natale con un concerto per coro, solisti e orchestra, proseguito a febbraio con uno stage di canto corale molto partecipato e a marzo con l’importantissimo e seguitissimo convegno “La musica corale in Calabria, ieri e oggi”.

I festeggiamenti si protrarranno per tutto il 2025 con altre iniziative distribuite durante il corso di tutto l’anno. Un calendario di eventi che comprende una iniziativa al mese tra seminari, rassegne corali, concerti e messe, non solo in Calabria ma anche a fuori regione, tra cui Milano e Roma in occasione del Giubileo. Le iniziative si concluderanno poi con la prossima edizione del Raduno di Canti natalizi a dicembre.

L’appuntamento ora è per domenica 20 aprile, alle ore 18.30, nella Chiesa dei Santi Pietro e Paolo a S. Andrea Borgo (CZ).