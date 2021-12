A S. Andrea Jonio il XIX Raduno Corale di Canti Natalizi

Tutto pronto per il classico Concerto di Natale, organizzato dall’Associazione Culturale Schola Cantorum Officium, in collaborazione con il Comune di Sant’Andrea Apostolo dello Jonio e la Parrocchia Santi Pietro e Paolo, nell’ambito del XIX Raduno Corale di Canti Natalizi.

Il concerto si terrà martedì 28 dicembre 2021, con inizio previsto per le ore 18.00, presso la Chiesa Matrice dei SS. Pietro e Paolo, nel Centro Storico di S. Andrea Apostolo dello Jonio.

La manifestazione, che negli ultimi anni ha visto protagonisti numerosi cori ed ospiti internazionali, grazie anche al contributo della Regione Calabria attraverso i fondi del PAC Calabria, quest’anno propone la tradizionale formula concertistica delle prime edizioni: un concerto di arie natalizie per solo coro, a cappella o con accompagnamento strumentale.

Ad affiancare la Schola Cantorum Officium, padrone di casa, ci sarà anche il Santa Barbara Chorus di Davoli, diretto dal M° Francesca Primerano.

Il programma della serata, curato scrupolosamente dal maestro Christian Cosentino, direttore artistico dell’evento, prevede l’esecuzione di brani natalizi appartenenti alla cultura di diversi popoli, proposti in lingue diverse: da quelli diventati patrimonio della musica internazionale, come Astro del Ciel e Adeste fideles, a quelli della tradizione italiana come Tu scendi dalle stelle, per passare da quelli in lingua latina all’ucraino, o ancora dall’inglese fino ad arrivare al dialetto calabrese.

Il concerto è aperto al pubblico ma verrà realizzato nel pieno rispetto delle normative vigenti per il contenimento del COVID-19 e potrà essere seguito anche in streaming su Facebook.

In un periodo ancora così delicato, caratterizzato da una pandemia non ancora sconfitta, la Schola Cantorum Officium vuole regalare un momento di distrazione e svago, attraverso la sacralità della musica natalizia.