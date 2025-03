A S. Andrea Jonio un convegno dal tema “La musica Corale in Calabria, ieri e oggi”

L’Associazione Culturale Schola Cantorum Officium organizza un convegno dal tema “La musica Corale

in Calabria, ieri e oggi”.

L’iniziativa rientra nell’ambito dei festeggiamenti per il 25esimo anniversario dalla costituzione della Schola Cantorum stessa, un programma molto ricco di appuntamenti inaugurato lo scorso Natale con un

concerto per coro, solisti e orchestra, proseguito a febbraio con uno stage di canto corale molto

partecipato e che prevede un evento al mese fino al prossimo Natale.

Il convegno si terrà domenica 16 marzo prossimo alle ore 18:00 presso la sala conferenze dell’ex IPSIA,

in piazza M. L. King a Sant’Andrea Marina, e sarà possibile seguirlo anche in streaming sul sito

https://www.facebook.com/scholacantorumofficium.

Interverranno:

• Christian Cosentino, docente di musica presso l’Istituto Comprensivo “Patari-Rodari-Pascoli-Aldisio”

di Catanzaro e direttore della Schola Cantorum Officium;

• Gianfranco Cambareri, presidente della O.C.C. Organizzazioni Cori Calabria e docente di

Esercitazioni Corali presso il Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia;

• Don Fabrizio Fittante, maestro delle celebrazioni liturgiche dell’Arcidiocesi di Catanzaro – Squillace;

• Giuseppe Giordano, professore di Etnomusicologia e Antropologia della Musica presso l’Università

di Roma Tor Vergata.

Sarà l’occasione per discutere sul canto corale, in particolare di quello liturgico e para liturgico di

tradizione orale in Calabria, ed esprimere considerazioni e proposte alla luce di recenti indagini

etnomusicologiche.

Un momento dedicato alla coralità calabrese, questo mondo straordinario che riunisce centinaia di amanti della musica, non solo sacra e liturgica ma anche lirica e popolare.

Ma sarà anche un modo per andare a scavare nel passato della nostra terra, in quelle tradizioni popolari a cui si è particolarmente legati, ai tantissimi canti devozionali tramandati per via orale, di generazione in

generazione e che rischiano di andare persi se non vi è un lavoro di recupero e trascrizione musicale.

A tal fine il maestro Christian Cosentino, negli ultimi mesi, si è dedicato ad uno studio e ad un lavoro di

recupero, trascrizione e arrangiamento di alcuni brani della tradizione sacra popolare di Sant’Andrea

Apostolo dello Jonio, che verranno concertati nella prossima Pasqua.

L’evento è aperto al pubblico, agli amanti del canto corale, delle tradizioni popolari e della musica in

generale.