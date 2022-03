A S. Andrea Jonio un incontro dal titolo “La forza delle donne è nel loro cuore”

La Proloco di Sant’Andrea in occasione della Giornata Internazionale della donna, organizza per sabato sei marzo un incontro dal titolo “La forza delle donne è nel loro cuore… prendiamocene cura ”dedicato alla prevenzione delle malattie cardiovascolari nelle donne.

Di queste patologie nella popolazione femminile si ha una percezione ancora molto bassa dei rischi. Da un lato, perché queste malattie nelle donne hanno un esordio tardivo, in genere dopo la menopausa. E dall’altro, perché non si manifestano con i sintomi “tipici” (nel caso dell’infarto, dolore al petto e al braccio sinistro), che rendono i campanelli d’allarme più facilmente riconoscibili.

La manifestazione avrà inizio alle 15,30 presso la sede della Proloco sita in via Enrico Fermi in Sant’Andrea Marina, da dove insieme al gruppo Soverato Fitwalking Baia dell’Ippocampo si partirà per una camminata salutare fino alla chiesa di Campo, chiesa rurale di origine bizantina che sarà possibile visitare.

Al rientro dalla camminata nei locali della Protezione civile ci sarà un momento informativo durante il quale la Dott.ssa Grazioso: istruttore Fitwalking e Walking Trainer del Soverato Fitwalking Baia dell’Ippocampo, la Dott.ssa Carmela Placco Specialista in Ginecologia ed Ostetricia Consultorio Familiare di Catanzaro Lido ed il dott. Francesco Ranieri specialista in malattie dell’apparato cardiovascolare ci daranno utili informazione per la prevenzione delle patologie cardiovascolari nelle donne.