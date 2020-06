A S. Andrea Jonio una Masterclass di canto moderno e registrazione di un CD

L’Associazione Artistico Musicale Sound Academy , con il contributo della Regione Calabria “Interventi per la valorizzazione del sistema dei Beni Culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria – Azione 1, Tipologia 2 Eventi di rilievo regionale”, in partnership con i Grandi Festival Italiani, il Comune di S. Andrea Apostolo dello Jonio e l’Istituto Comprensivo di Davoli, organizza una MASTERCLASS di canto moderno con grandi artisti della musica italiana.

Saranno presenti: il M° Vince Tempera, storico direttore d’orchestra di Sanremo e di altri importanti programmi TV, autore di sigle televisive, compositore, discografico, manager e produttore. Insieme a lui Antonio Buldini, musicista, autore, compositore, produttore artistico, docente, fondatore del Laboratorio Musicale e Multimediale Disaccordi e dell’etichetta discografica Fabbrica di Note, si occupa di formazione, innovazione didattica e nuovi ambienti di apprendimento, collabora ed ha progetti con l’Istituto Centrale Beni Sonori e Audiovisivi del Mibact, RAI, Antoniano di Bologna, Zecchino d’Oro, INDIRE, Miur, Ente Regionale Parco Appia Antica, Fondazione Mondo Digitale.

La registrazione del CD, finalizzazione, mastering e digitalizzazione audio sarà realizzata dalla Nunulab Recording di Carmelo Scarfò. Coordinatore del corso il M° Christian Cosentino.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 25 LUGLIO 2020 presso l’Associazione Artistico Musicale “Sound Academy”, Viale F. Armogida 33, 88060 S. Andrea Apostolo dello Jonio (CZ). In alternativa, sarà valida la ricezione del materiale direttamente presso la sede dell’Associazione e/o a mezzo email inviando il tutto a info@unavoceperlojonio.it