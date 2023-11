A San Giovanni in Fiore la prima edizione di “Cioccolato in Fiore” il Gusto Dolce della Sila

E’ tutto pronto per l’attesissima prima edizione di “Cioccolato in Fiore” il Gusto Dolce della Sila, evento organizzato dall’amministrazione comunale di San Giovanni in Fiore e CNA Cosenza. La kermesse dedicata al delizioso cibo degli Dei, si terrà nella città dell’Abate Gioacchino il 25 e 26 novembre sull’isola pedonale di via Roma. Il taglio del nastro di “Cioccolato in Fiore” è previsto la mattina di sabato 25 novembre per le ore 10.00.

L’idea per questa prima edizione di “Cioccolato in Fiore” è quella di inserire la deliziosa due giorni, nell’ultimo fine settimana di novembre, proprio prima del periodo natalizio, dove l’amministrazione comunale guidata da Rosaria Succurro, insieme a CNA Cosenza, vuole portare e divulgare non solo quella che è la tradizione legata al mondo del cioccolato dei Maestri cioccolatai del territorio, ma anche diffondere la tradizione legata ai dolci tipici del Natale, realizzati con il cioccolato . La location scelta per vivere “Cioccolato in Fiore” è dunque l’isola pedonale, luogo attrattivo della città, punto di convivialità e incontro per l’intera comunità e che consentirà ai tanti visitatori che raggiungeranno San Giovanni in Fiore di gustare tutte le prelibatezze a base del Cibo degli Dei che saranno preparate nelle due giornate.

“Cioccolato in Fiore” il Gusto Dolce della Sila prevede anche dei momenti dedicati alle giovanissime generazioni con laboratori realizzati proprio per mostrare a grandi e piccini l’antica arte della lavorazione sia del cioccolato e sia dei dolci tipici natalizi che sono tra i più apprezzati al mondo.

Domenica 26 novembre è prevista una nutrita incursione di oltre oltre 80 cuochi provenienti da tutto lo stivale ma anche da fuori nazione, perchè proprio in quei giorni, tra Lorica e San Giovanni in Fiore, si terrà il Consiglio Nazionale dell’Unione Nazionale Cuochi Italiani, che attireranno e delizieranno i presenti alla manifestazione con del golosissimi show cooking.