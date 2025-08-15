​A San Sostene Borgo arriva la “Capofortuna Band” per un Tributo a Rino Gaetano

Il borgo di San Sostene si prepara ad accogliere un evento musicale di grande richiamo. In occasione della Festa di San Rocco 2025, la piazza si animerà con le note della “Capofortuna Band”, che salirà sul palco per un attesissimo “Tributo Live Rino Gaetano”.

​L’appuntamento è fissato per stasera 15 agosto, alle ore 22:00, e promette di regalare una serata di emozioni e ricordi, celebrando il genio e l’irriverenza di uno dei cantautori più amati della musica italiana.

Il concerto si inserisce nel tour “I Miei Sogni d’Anarchia – Tour 2025”, portando la band in giro per l’Italia per omaggiare il grande artista.

​Il gruppo è pronto a far rivivere i successi che hanno segnato un’epoca, da “Ma il cielo è sempre più blu” a “Gianna”, passando per “Berta Filava” e molti altri brani che ancora oggi risuonano con forza e attualità.

La festa di San Rocco si conferma così un momento non solo di devozione, ma anche di cultura e aggregazione, con la musica come protagonista assoluta.