A Sanremo attraverso il Festival “Una Voce per lo Jonio”

Tutto pronto per la Finale Nazionale dei Grandi Festivals Italiani in programma mercoledì 5 febbraio a CASA SANREMO, presso il Palafiori.

Anche la Calabria sarà presente a questa importante kermesse canora grazie ai vincitori del Festival Una Voce per lo Jonio, il concorso per voci nuove ideato e diretto dal maestro Christian Cosentino.

I finalisti saranno in tutto 16, provenienti da tutta Italia. A rappresentare la Calabria saranno: la giovane interprete Claudia Messina, 16 anni di Squillace (CZ), insieme al cantautore Tommaso Sabatino, 17 anni di Corigliano-Rossano (CS), rispettivamente vincitori nelle categorie Interpreti e Inediti dell’edizione 2019 del Festival Una Voce per lo Jonio, svoltasi a Soverato l’8 dicembre scorso.

A presiedere la commissione artistica sarà il maestro Vince Tempera, direttore musicale della manifestazione, il cui nome è profondamente legato al Festival di Sanremo che lo ha visto protagonista per decenni a dirigere l’orchestra.

I giovani artisti calabresi si sono guadagnati questa importante passerella grazie al circuito dei Grandi Festivals Italiani, di cui “Una Voce per lo Jonio” fa parte e avranno ancora una volta la possibilità di mettere in evidenza le proprie doti canore e artistiche su di un palcoscenico importante, in una prestigiosa vetrina internazionale. Una grande opportunità per presentarsi alle etichette discografiche di riferimento, ai produttori, alle TV e Radio presenti durante la settimana del Festival di Sanremo, nella città dei fiori.

Una presenza importante e qualificante per tutta la Calabria, per la musica calabrese e per i territori di riferimento che ci auguriamo potranno sentirsi orgogliosi di avere dei loro conterranei a rappresentarli in una vetrina canora nazionale, su di un palcoscenico così ambito e desiderato in Italia da chi fa musica, durante la settimana del Festival di Sanremo.

A Claudia e Tommaso arriva l’augurio più sincero e il sostegno del maestro Christian Cosentino, organizzatore e patron del Festival Una Voce per lo Jonio, concorso che si conferma ancora una volta fucina di talenti e kermesse che offre grandi opportunità artistiche. Nel frattempo sono aperte le iscrizioni per l’Edizione 2020 del Festival.