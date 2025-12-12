A Santa Caterina dello Ionio arriva la “Fermata Polo Nord”: un pomeriggio di festa per grandi e piccini

Santa Caterina dello Ionio si prepara a vivere un pomeriggio all’insegna della magia natalizia. Il 13 dicembre 2025, a partire dalle ore 16.00, Piazza Papa Giovanni XXIII ospiterà l’evento “Fermata Polo Nord”, organizzato dalla Pro Loco locale con il supporto di UNPLI.

La manifestazione offrirà un ricco programma dedicato principalmente ai più piccoli, che potranno gustare cioccolata calda, pancarrè e Nutella, messi a disposizione gratuitamente. Non mancherà uno dei momenti più attesi dell’anno: l’angolo dedicato alla letterina per Babbo Natale, dove i bambini potranno scrivere i propri desideri e imbucare il loro messaggio speciale.

A immortalare la giornata ci sarà il fotografo ufficiale Mimmo Porchia (@emozionephoto), mentre contestualmente prenderà il via anche la vendita dei biglietti per la Riffa dell’Epifania, appuntamento tradizionale molto seguito dalla comunità.

L’animazione sarà curata da Ohana – Means Family, con un programma pensato su misura per i bambini: musica, giochi, truccabimbi, palloncini modellabili e caramelle per tutti. Uno spazio dedicato all’allegria e alla condivisione, per rendere la piazza un luogo ancora più accogliente e vivace.

Accanto alle attività per i piccoli, l’evento propone anche mercatini artigianali, occasione perfetta per scoprire creazioni locali e idee regalo originali. In serata è previsto inoltre un momento musicale dal titolo “Viaggio nel pop italiano”, che accompagnerà i presenti verso la seconda parte dell’iniziativa: la cena in piazzetta, con specialità tipiche e stand gastronomici.

“Fermata Polo Nord” si preannuncia come un appuntamento capace di unire atmosfera natalizia, convivialità e promozione del territorio, offrendo a residenti e visitatori un’esperienza festosa e inclusiva nel cuore del paese.