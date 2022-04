A Santa Caterina dello Ionio il campus della Dieta Mima-Digiuno accreditato dalla ProLon

Dopo essere stata la regione che ha realizzato con successo il primo Campus mima digiuno del Prof. Valter Longo in collaborazione con la ProLon e trascorsi due anni dall’inizio della pandemia, che ha fortemente limitato le attività di gruppo, nel 2022 ripartono i Campus Mima digiuno a Torre Sant’antonio.

Il gruppo di pazienti provenienti da tutta Italia alloggerà dal 31 Maggio al 6 Giugno presso il Resort Torre S. Antonio che si trova sulla spiaggia a Santa Caterina dello Ionio.

Il resort insiste intorno alla bellissima Torre Sant’Antonio che è una delle circa 50 Torri Saracene ancora in buono stato facente parte in origine di un più ampio sistema difensivo della nostra costa di circa 350 costruzioni.

La Dieta Mima-Digiuno è costituita da ingredienti naturali e sani di cui un individuo si nutre per cinque giorni senza che il suo corpo riconosca che sta mangiando. Questo porta il corpo a rimanere in una modalità di digiuno.

E’ il frutto di una lunga e accurata ricerca di base e clinica condotta presso il USC Longevity Institute diretto dal Professor Valter Longo. Il USC Longevity Institute si affida alla ricerca interdisciplinare per promuovere la longevità.

I risultati del Prof. Longo nascono dallo studio della correlazione tra la longevità di varie popolazioni mondiali e nutrizione. Tra i comuni particolarmente longevi Longo ha individuato specifiche zone in Calabria.

Durante il Campus, che tra preparazione e Mima-Digiuno durerà una settimana, i partecipanti avranno l’occasione di visitare varie località dello splendido territorio calabrese: il borgo di Badolato, il Borgo di Santa Caterina dello Ionio e la sua splendida campagna disseminata di calanchi.

I partecipanti saranno seguiti dalla Dott. Alessandra Morgante (referente a Roma della ProLon), biologa nutrizionista e genetista, che accompagnerà e valuterà i pazienti e organizzerà una serie di corsi sulla nutrizione, sull’igiene e sulla sicurezza alimentare:

– Il corpo Umano: Funzioni e ruolo dei nutrienti

– Caratteristiche e benefici della dieta della longevità e della Dieta Mima Digiuno

– I falsi miti sulla nutrizione – Fibra e Colesterolo

– Impariamo a leggere le etichette

– Igiene e sicurezza degli alimenti

Durante il percorso i partecipanti seguiranno un corso di Yoga tenuto dal maestro Luciano Tsumaropulos della scuola Panta Rei di Catanzaro.

Il corso è a numero chiuso per permettere di seguire al meglio i partecipanti. Una dimostrazione di come sia possibile destagionalizzare il turismo in Calabria puntando su una offerta variegata non limitata a quella della vacanza balneare.