A Santa Caterina dello Ionio un incontro sulle comunità energetiche rinnovabili

“L’Università e la ricerca a fianco nelle aree interne per promuovere strategie di sviluppo locale sostenibile e la SNAI: IL MODELLO DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI”.

INCONTRO PUBBLICO A SANTA CATERINA DELLO IONIO VENERDì 31 MARZO 2023

Si terrà venerdì 31 marzo 2023 alle ore 17.00, presso la sala consiliare del Comune di Santa Caterina dello Ionio, l’iniziativa pubblica “L’Università e la ricerca a fianco delle aree interne per promuovere strategie di sviluppo locale sostenibile e la SNAI: il modello delle COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI”, incentrata sul tema della crisi energetica e l’individuazione di soluzioni di contrasto a questo fenomeno.

L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’Università della Calabria

– Dipartimento Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale, mira a fornire un’interessante analisi del fenomeno legato alla Crisi energetica globale con le difficoltà in cui versano le piccole realtà e si pone l’obbiettivo anche di spiegare ai cittadini ed attori economici, lo studio che nei prossimi mesi sarà condotto da UNICAL nell’individuazione delle peculiarità del territorio, finanziato da un Dottorato di Ricerca.

Dopo i saluti e l’introduzione del sindaco Francesco Severino, in veste di coordinatore dell’evento, interverrà l’ingegnere Caterina Romeo, incaricata per la progettazione CER Santa Caterina dello Ionio, la quale fornirà adeguate spiegazioni in merito ai vantaggi che le Comunità Energetiche determineranno per coloro che intenderanno aderirvi.

È previsto poi un intervento della dott.ssa Fiorella Stella, Ph.D Student presso Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale dell’Università della Calabria che ha vinto il Dottorato di Ricerca e che condurrà lo studio, mentre le conclusioni saranno affidate ai proff. Daniele Menniti, ordinario di sistemi elettrici per l’Energia presso UNICAL, e Nicola Sorrentino professore Associato di sistemi elettrici per l’Energia presso UNICAL, due luminari di grande fama nel settore energetico.

La partecipazione è aperta a tutti i cittadini, amministratori ed operatori economici.