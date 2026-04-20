​A Santa Severina torna il “Caffè Letterario”: riflettori sulla storia della Magna Grecia

Nel cuore del borgo calabrese, la cultura torna a farsi protagonista con la terza edizione del Caffè Letterario, inserito nella cornice del prestigioso concorso letterario “L’Agorà della Scrittura”.

L’appuntamento, dedicato alla valorizzazione degli autori locali e delle opere che raccontano il territorio, si terrà venerdì 24 aprile 2026, alle ore 17:00, presso i suggestivi locali del Museo del Caffè in Piazza Campo.

Un viaggio nella storia antica

​Il piatto forte del pomeriggio sarà la presentazione dell’opera di Ulderico Nisticò, dal titolo “Storia Politica della Magna Grecia”.

Il saggio si propone di esplorare le complesse dinamiche di potere e le eredità istituzionali di un’epoca che ha plasmato l’identità del Sud Italia e del Mediterraneo intero.

​Il programma dell’evento

​L’incontro non sarà solo un momento di analisi storiografica, ma una vera e propria rassegna culturale. L’introduzione ai lavori sarà affidata a:

​Bruno Cortese, Direttore del Museo del Caffè.

​Gianni De Simone, rappresentante della Casa Editrice Publigrafic.

Oltre al dibattito con l’autore, il pubblico potrà godere di intermezzi musicali e artistici e, coerentemente con la location ospitante, di una degustazione di caffè per accompagnare la riflessione letteraria.

Informazioni utili

​L’evento è organizzato dal Museo del Caffè in collaborazione con Publigrafic e gode del sostegno di numerose realtà locali e partner istituzionali, tra cui il Comune di Santa Severina, il Rotary Club e diverse eccellenze imprenditoriali del territorio.

​Ingresso: Libero e aperto a tutti.

Luogo: Museo del Caffè, Piazza Campo 5, Santa Severina (KR).

Contatti: Per ulteriori dettagli è possibile contattare il 338.1458870 o consultare il sito ufficiale della rassegna su www.ilcalabrone.info.

​Un’occasione imperdibile per appassionati di storia, letteratura e per chiunque desideri riscoprire le radici profonde della Calabria in un’atmosfera conviviale e stimolante.