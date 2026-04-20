​A Santa Severina torna il “Caffè Letterario”: riflettori sulla storia della Magna Grecia

Nel cuore del borgo calabrese, la cultura torna a farsi protagonista con la terza edizione del Caffè Letterario, inserito nella cornice del prestigioso concorso letterario “L’Agorà della Scrittura”.
L’appuntamento, dedicato alla valorizzazione degli autori locali e delle opere che raccontano il territorio, si terrà venerdì 24 aprile 2026, alle ore 17:00, presso i suggestivi locali del Museo del Caffè in Piazza Campo.
Un viaggio nella storia antica
Il piatto forte del pomeriggio sarà la presentazione dell’opera di Ulderico Nisticò, dal titolo “Storia Politica della Magna Grecia”.
Il saggio si propone di esplorare le complesse dinamiche di potere e le eredità istituzionali di un’epoca che ha plasmato l’identità del Sud Italia e del Mediterraneo intero.
Il programma dell’evento
L’incontro non sarà solo un momento di analisi storiografica, ma una vera e propria rassegna culturale. L’introduzione ai lavori sarà affidata a:
Bruno Cortese, Direttore del Museo del Caffè.
Gianni De Simone, rappresentante della Casa Editrice Publigrafic.
Oltre al dibattito con l’autore, il pubblico potrà godere di intermezzi musicali e artistici e, coerentemente con la location ospitante, di una degustazione di caffè per accompagnare la riflessione letteraria.
Informazioni utili
L’evento è organizzato dal Museo del Caffè in collaborazione con Publigrafic e gode del sostegno di numerose realtà locali e partner istituzionali, tra cui il Comune di Santa Severina, il Rotary Club e diverse eccellenze imprenditoriali del territorio.
Ingresso: Libero e aperto a tutti.
Luogo: Museo del Caffè, Piazza Campo 5, Santa Severina (KR).
Contatti: Per ulteriori dettagli è possibile contattare il 338.1458870 o consultare il sito ufficiale della rassegna su www.ilcalabrone.info.
Un’occasione imperdibile per appassionati di storia, letteratura e per chiunque desideri riscoprire le radici profonde della Calabria in un’atmosfera conviviale e stimolante.