A Sant’Andrea Jonio il XXI Raduno di Canti Natalizi: Concerto di Natale

Ritorna l’appuntamento tanto atteso con le arie natalizie del XXI Raduno di Canti Natalizi, il tradizionale Concerto di Natale organizzato dall’Associazione Culturale Schola Cantorum Officium.

L’evento, realizzato grazie al contributo della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, dell’Amministrazione Comunale di S. Andrea Jonio e la collaborazione della Parrocchia San Raffaele Arcangelo, si terrà venerdì 27 dicembre 2024, alle ore 18.00, presso la Chiesa di San Raffaele Arcangelo a S. Andrea Marina.

Verranno presentate le più belle canzoni natalizie appartenenti alle culture di diversi popoli, da quelle della tradizione anglo – americana a quelli della tradizione cristiana europea, per concludere poi con alcuni brani in dialetto calabrese.

Ad accompagnare la Schola Cantorum Officium ci sarà una piccola orchestra da camera composta da due violini, una viola, un violoncello, un clarinetto basso e un pianoforte.

Alcuni brani saranno interpretati da giovani artisti, tra cui la giovane Anna Criniti, Francesca Scicchitano vincitrice di diverse edizioni del Festival Una Voce per lo Jonio e Victoria Cosentino, volto noto della televisione per la sua partecipazione allo Zecchino d’Oro su RAI 1 nel 2018 e su canale 5 a Al Togheter Now Kids nel 2021.

La direzione artistica dell’evento sarà curata, come sempre, dal maestro Christian Cosentino, autore anche degli arrangiamenti orchestrali di tutti i brani proposti e della elaborazione corale di alcuni canti.

L’evento si rinnova da più di 20 anni e nel corso degli anni ha visto la presenza di numerosi cori e artisti provenienti da tutta la Calabria ma anche da fuori regione e dall’estero.

In questa edizione verranno aperti ufficialmente i festeggiamenti per i venticinque anni dalla fondazione dell’Associazione Schola Cantorum Officium, un momento importante che vedrà la presenza di gran parte dei coristi che nel corso degli anni hanno fatto parte del coro.

I festeggiamenti si protrarranno poi per tutto il 2025 con altre iniziative distribuite durante il corso di tutto l’anno. Un calendario di eventi che comprende una iniziativa al mese tra seminari, rassegne corali, concerti e messe, non solo in Calabria ma anche a fuori regione, tra cui Milano e Roma in occasione del Giubileo.

I festeggiamenti si concluderanno poi con la prossima edizione del Raduno di Canti natalizi a dicembre del prossimo anno.

Il concerto è aperto al pubblico, con ingresso libero e potrà essere seguito anche in streaming sul sito https://www.facebook.com/scholacantorumofficium

La Schola Cantorum Officium continua con la sua opera di diffusione del canto corale grazie ad una rassegna canora che ogni anno si rinnova, capace di proporre musica raffinata appartenente a differenti generi e con arrangiamenti sempre diversi. Un’ottima vetrina per i giovani interpreti ed una rassegna qualificata per il territorio calabrese.

L’appuntamento è quindi per venerdì 27 dicembre, alle ore 18.00, nella Chiesa di San Raffaele Arcangelo a S. Andrea Marina (CZ).