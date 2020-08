A Sant’Andrea Jonio la presentazione del romanzo “Variazione” di Roberta Capriglione

Domenica 16 agosto alle ore 21.15 nell’incantevole scenario del chiostro delle Suore Riparatrici, a Sant’Andrea Borgo, la scrittrice Roberta Capriglione presenterà la sua nuova opera dal titolo “Variazione”.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco, è una delle tappe della rassegna culturale “Letture Andreolesi 2020”.

Durante la serata verranno letti alcuni passi del libro, alternati a musica live, a domande e curiosità, fino al brindisi finale.

“Spero che l’evento sia una festa e non una semplice presentazione. Il romanzo parla di arte e di sogni ed è proprio questo che voglio condividere con il mio pubblico.”

Con Variazione, l’autrice ha voluto esplorare l’animo di chi abbandona le proprie aspirazioni per piegarsi alla realtà della vita, con l’intento di regalare un messaggio di speranza: le occasioni, quelle più importanti, arrivano anche quando tutto sembra perduto.

Roberta Capriglione è nata a Catanzaro, dove ha vissuto fino ai 18 anni. Da parecchi anni vive a Roma, ma il legame con la sua terra rimane sempre profondo.

“Ho deciso di lanciare Variazione a S. Andrea, perché ho un legame particolare con questo paese. Quella che sono oggi lo devo alle mie origini. Ho trascorso tutte le mie estati in questo splendido posto e voglio restituire almeno una minima parte di quanto ho avuto. Una parte del mio cuore è sempre qui, anche quando sono lontana.”

La presentazione verrà moderata da Carmela Pisano, vice presidente della Proloco. Musica a cura del cantautore Domenico Pompilio.

Note sull’autrice

Roberta Capriglione nasce a Catanzaro, nel 1976. Si laurea a Milano in Relazioni Pubbliche, per poi trasferirsi a Roma.

Con il vento a favore, il suo primo romanzo, è stato pubblicato da Capponi Editore a marzo 2018. Si è aggiudicato il premio “Pianeta donna” al Concorso Internazionale Montefiore ’18 ed è rientrato nella lista dei finalisti all’Etnabook ’19 e al Premio Tre Colori ‘20. Variazione, la sua seconda opera (Casta Editore 2020) ha già collezionato un posto da finalista al premio Argentario ’19 e il podio al concorso Note Letterarie. Oltre a questi due romanzi e al terzo in corso d’opera, ha scritto numerosi racconti, tra cui Binario 7 (Montegrappa Edizioni) e Tu ci sarai (Apollo Edizioni.)