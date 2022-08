A Sant’Andrea Marina la prima edizione di “Ritroviamoci” – Festa d’estate

Zeppole, alici fritte e buona musica per la prima edizione della Festa d’Estate organizzata dalla Pro Loco.

Mercoledì 3 agosto, dalle ore 20:00 in Via A. Moro a Sant’Andrea Marina si svolgerà la prima edizione di “RITROVIAMOCI” – Festa d’estate.

La peculiarità della festa organizzata dalla Pro Loco sta nella tradizione e nella rivisitazione di specialità della cucina tipica andreolese: si potranno gustare, infatti, le ottime zeppole, la pasta con le alici, la frittura di alici, ma anche altre specialità gastronomiche preparate per l’occasione come le frittelle di fiori di zucca e zucchine e i panini con salsiccia alla brace, tanto buon vino locale e bibite.

Un invito, dunque, a ritrovarsi in piazza per riscoprire i sapori e le tradizioni e non solo: ci sarà spazio anche per la musica, con balli di gruppo e balli di coppia, latino-americani e caraibici con il Maestro Luca Mancuso e l’esibizione del cantante andreolese Luca Ramogida che con le sue canzoni neomelodiche sta scalando le classifiche social e durante la serata presenterà il suo nuovo singolo “L’amica di mammà”.