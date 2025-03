A Sant’Andrea si chiede la realizzazione un’area recintata dedicata ai cani

A Sant’Andrea cresce il numero di cittadini che chiedono la realizzazione di un’area recintata dedicata ai cani. Il problema è sempre più evidente: i proprietari di animali si trovano di fronte a divieti che limitano l’accesso ai parchi, alle spiagge e alle aree verdi, rendendo difficile garantire il giusto benessere ai propri amici a quattro zampe.

Per questo, è partita una petizione per chiedere all’amministrazione comunale di destinare uno spazio sicuro e attrezzato ai cani.

I benefici di un’area cani

I promotori dell’iniziativa sottolineano i numerosi vantaggi di un’area cani per l’intera comunità:

Maggiore sicurezza: uno spazio delimitato ridurrebbe il rischio di incidenti con pedoni, ciclisti o automobilisti.

Decoro urbano: un’area attrezzata eviterebbe la presenza di cani in luoghi non idonei, migliorando la pulizia della città.

Benessere per gli animali: il gioco e l’interazione con altri cani sono essenziali per mantenere un equilibrio psicofisico sano.

Socializzazione tra cittadini: l’area cani sarebbe anche un punto di incontro per i proprietari, favorendo la creazione di una rete sociale.

Maggiore controllo e pulizia: con distributori di sacchetti e cestini, si favorirebbe la raccolta delle deiezioni, mantenendo un ambiente più vivibile.

Attrattiva turistica: sempre più viaggiatori scelgono mete pet-friendly. Una struttura dedicata potrebbe rendere Sant’Andrea più accogliente per chi viaggia con animali, portando benefici anche alle attività commerciali locali.

Cristiana Mirarchi, addestratrice cinofila ENCI, sostiene l’iniziativa:

“Un’area recintata per cani non è solo un luogo di svago, ma un’opportunità per migliorare la convivenza tra cittadini e animali. Il gioco e l’interazione con altri cani sono fondamentali per il loro equilibrio psicologico, riducendo problemi comportamentali e favorendo una maggiore sicurezza per tutti.”

Ecco il link per firmare e condividere la petizione: https://chng.it/D5G6dYSBr4

Grazie a tutti i firmatari